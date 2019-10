Charlotte Gainsbourg refuse de se voir au cinéma : "Je ne supporte pas !"

On a beau la connaître depuis son plus jeune âge, le temps file et Charlotte Gainsbourg va bientôt atteindre la date limite pour Yann Moix. Fatalement, elle qui passe beaucoup de temps à être scrutée par les objectifs a un peu de mal à le vivre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle refuse globalement de regarder la moindre de ses performances. "Ce n'est pas très agréable, explique-t-elle au magazine Elle. C'est quand même une forme de déclin [...] Je n'ai pas envie de voir que j'ai des cernes pas possibles, par exemple. En fait, je ressens une contradiction entre le fait d'avoir envie de jouer dans un film, d'endosser un rôle, car c'est un métier que j'aime, et en même temps de ne plus supporter de me voir. D'ailleurs, il y a pas mal de films de moi que je n'ai pas vus. Et je ne m'en porte pas plus mal."

Née le 21 juillet 1971, Charlotte Gainsbourg a récemment soufflé sa quarante-huitième bougie. Si sa vie professionnelle et intime lui offre des semaines chargées, la compagne d'Yvan Attal commence sérieusement à se questionner à propos du futur. "J'ai l'impression qu'il y a un âge où le cap se passe de lui-même, poursuit-elle. Où on arrête de faire semblant d'avoir encore la petite quarantaine. A un moment, je vais bien finir par avoir la cinquantaine, il va falloir accepter des marques du temps un peu plus franches. Là, je suis encore dans un entre-deux..."