Spike Lee : Mylène Farmer dans son jury ? "Je n'en avais jamais entendu parler", il s'est rattrapé depuis...

Annulé l'an dernier - au profit d'une version en ligne -, le Festival de Cannes revient pour le plus grand plaisir des cinéphiles et des stars ! C'est le réalisateur américain Spike Lee qui endosse le rôle de président du jury de l'édition 2021. Il s'est exprimé sur cette tâche dans les pages du journal Libération, évoquant notamment un célèbre membre de son jury : Mylène Farmer. Malheureusement, la notoriété de la chanteuse n'était pas parvenue jusqu'à lui...

Interrogé sur sa connaissance des divers membres de son jury, le réalisateur de BlacKkKlansman a répondu avec sa franchise habituelle. "Je connais Maggie [Gyllenhaal, NDLR]. Elle vit à Brooklyn, dans un block de Cobble Hill où j'ai vécu. Et j'ai toujours hâte de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Si tout le monde avait le même parcours, ce serait fade, mais là il y a un mix très intéressant, très réussi", a-t-il confié. En revanche, quand les journalistes lui demandent comment il a été présenté à Mylène Farmer, ce dernier se retrouve un peu surpris. "A qui ?", a-t-il ainsi demandé avant qu'on lui précise qu'il s'agit de la "jurée très rousse".

Spike Lee, qui comme la plupart des Américains n'a sans doute pas vraiment l'occasion d'entendre des tubes français à la radio, a alors relaté : "Oh, bien sûr ! Je ne vais pas mentir, je n'en avais jamais entendu parler. Mais je suis allé lire à son sujet et... 30 millions d'albums vendus, c'est énorme ! Donc j'ai été sur iTunes, et cela fait 30 millions plus un." En revanche, le réalisateur n'a pas précisé lequel des tubes de la star il a découvert. Libertine ? Désenchantée ? Maman à tort ? Pourvu qu'elles soient douces ?