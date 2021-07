Festival de Cannes : Diane Kruger en dos-nu, Isabelle Huppert enveloppée... et une coiffure hallucinante

Déjà deux jours que la Côte d'Azur a retrouvé de sa superbe. Après une année 2020 bien morne et moult reports, la 74e édition du Festival international du film de Cannes débute enfin en ces prémices de période estivale. Le 6 juillet 2021, l'évènement s'est ouvert de manière magistrale avec la projection du nouveau film de Leos Carax, Annette, avec Marion Cotillard et Adam Driver. Pour cette seconde journée, les organisateurs ont misé sur une autre pépite très attendue des cinéphiles : le nouveau projet de François Ozon intitulé Tout s'est bien passé.

Plus de nouvelles du réalisateur poétique depuis son bel Été 85. Le voilà de retour avec un drame basé sur le droit à une mort digne adapté du roman éponyme d'Emmanuèle Bernheim. Sur le tapis rouge du Palais des festivals, le cinéaste était donc accompagné de ses héroïnes et de ses héros : Sophie Marceau dans une robe renversante, mais aussi Géraldine Pailhas et André Dussollier. La troupe n'est d'ailleurs pas seule à avoir foulé la moquette en direction de la salle de projection... ni la seule à avoir fait sensation.

Sur le chemin qui mène jusqu'au grand écran, les yeux de lynx ont repéré Diane Kruger nichée dans une toilette sublime, au décolleté impressionnant et au dos nu. Isabelle Huppert, de son côté, a opté pour un immense drapé pour l'envelopper de mystère. Quant à Elena Lenina - autrice et candidate de l'émission Nice People en 2003 -, ses cheveux sont passés entre les doigts de mains très patientes puisqu'elle arborait une coiffure gargantuesque à base de tresses multiples (voir diaporama).

Sur leurs traces, Michael Angelo Covino, Andrea Arnold, Mounia Meddour, Daniel Burman, Elsa Zylberstein, Frédérique Bel, Andie MacDowell, Christophe Guillarmé, Blanca Blanco, Diipa Khosla, Eva Herzigova, Didi Stone Olomide, Baptiste Giabiconi, Leonie Hanne, Candice Swanepoel, Axelle Marine et Jean-Claude Jitrois ont également assisté à la projection. Pour le reste du public, il faudra hélas patienter jusqu'au 22 septembre 2021 pour découvrir Tout s'est bien passé...