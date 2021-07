Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski retrouvent le sourire au Festival de Cannes

Le red carpet du Festival de Cannes s'est senti bien seul l'année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19. Quelle ne fut pas sa surprise, donc, de retrouver les plus belles célébrités du septième art, en ce début de saison estivale, pour la 74 édition de l'évènement ! Le 6 juillet 2021, le film Annette de Leos Carax a été projeté à l'occasion de la cérémonie d'ouverture et, pour y assister, comédiennes et comédiens se sont précipités en direction du palais des Festivals.

Il faut dire que Leos Carax n'avait pas sorti de film depuis 2012, avec son magistral Holy Motors. Le nouveau projet du réalisateur était tant attendu, d'ailleurs, qu'il est également disponible en salles obscures, pour le commun des mortels, depuis le mercredi 7 juillet 2021. A quelques heures de la sortie nationale, Benjamin Griveaux a profité de cette fresque monumentale en avant-première auprès de sa douce, son épouse Julia Minkowski, auprès de laquelle il a monté les marches du palais. "Brisée, mais indéfectible" depuis la divulgation d'une vidéo intime de son mari par l'activiste Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo en février 2020, l'avocate pénaliste semble avoir retrouvé un large sourire.

Bien sûr, le couple n'était pas seul à exhiber ses tenues de cocktails sur le tapis rouge de l'évènement. Adam Driver, Marion Cotillard et Angèle, les héros du film de Leos Carax, étaient présents, tout comme Amandine Petit, Lou Doillon, Andie MacDowell, Pedro Almodovar, Mélanie Thierry, Camélia Jordana, Tahar Rahim, Jodie Foster et sa femme Alexandra Hedison, Roselyne Bachelot, Bella Hadid, Laurent Lafitte, Carla Bruni-Sarkozy, Baptiste Giabiconi, Soko et Noémie Merlant, Jessica Chastain, Roxane Mesquida, Nicolas Maury, Iris Berben, Helen Mirren et son mari Taylor Hackford, Elisa Sednaoui, Sébastien Tellier et sa femme Amandine Martinon, Nicolas Seydoux, Rachid Bouchareb, Elisa Sednaoui et Candice Swanepoel.

Quelle suite pour Benjamin Griveaux ?

Envisagerait-il une carrière au cinéma ? Pas certain. Après avoir quitté son poste de député et avoir présenté sa démission à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il créait un cabinet pour conseiller et accompagner les dirigeants d'entreprise dans leurs choix stratégiques. Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour Benjamin Griveau et Julia Minkowski, loin de la politique... et des plateaux de tournage !