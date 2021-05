Benjamin Griveaux quitte la politique : son nouveau projet de vie, loin de l'Assemblée

Toutes les bonnes choses ont une fin. Benjamin Griveaux quitte la politique afin de se consacrer à un "projet entrepreunarial". L'ancien porte-parole de gouvernement et candidat éphémère à la mairie de Paris a annoncé sa démission de son poste de député, le mercredi 12 mai 2021. Dans un message publié sur Facebook , il a évoqué un "choix professionnel".

"J'ai décidé de quitter mon mandat de député et ai présenté hier ma démission à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. C'est un choix personnel qui intervient après de nombreuses années dédiées à la vie publique", a annoncé Benjamin Griveaux, tout en exprimant sa reconnaissance à Emmanuel Macron. Touché par "l'énergie" dégagée par les différents entrepreneurs qu'il a pu rencontre dans sa carrière, l'ancien membre de LREM a décidé de se lancer dans une entreprise de conseil en stratégie.

"Cette même énergie m'anime aujourd'hui. C'est pourquoi je crée un cabinet qui conseillera et accompagnera les dirigeants d'entreprise dans leurs choix stratégiques. Un nouveau chapitre s'ouvre !", a annoncé l'ancien député. Dans un autre message adressé à ses collègues "marcheurs", Benjamin Griveaux a confirmé son soutien à Emmanuel Macron et à son parti pour les élection régionales et la présidentielle de 2022. "Je serai toujours à vos côtés, mais différemment, dans les batailles qui s'annoncent", écrit-il. Son siège de député de Paris devrait rester vacant jusqu'à la fin du mandat.

Il s'agit du deuxième départ de ministre de la Macronie depuis la démission de Brune Poirson, ancienne secrétaire d'État à la Transition écologique, pour le groupe hôtelier Accor.

Benjamin Griveaux avait dû se retirer de la course à la mairie de Paris après la diffusion de vidéos et images intimes par l'activiste russe Piotr Pavlenski, qui dénonçait la frivolité du candidat, dont le programme était fondé sur des idées familiales. "Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. (...) Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi", avait expliqué l'époux de l'avocate pénaliste du cabinet Temime, Julia Minkowski.