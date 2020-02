Affaire Benjamin Griveaux : la réaction de sa femme Julia Minkowski

Vendredi dernier, Benjamin Griveaux retirait sa candidature à la mairie de Paris, afin de protéger ses proches après des menaces et la diffusion de vidéos à caractère sexuel. L'ancien porte-parole du gouvernement dénonçait des "attaques ignobles". Depuis l'éclatement de l'affaire, il a été établi que l'activiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo étaient à l'origine de ce piège.

Dans les colonnes de Paris Match le 20 février 2020, plusieurs proches de Benjamin Griveaux, amis et collègues, en disent plus sur les dessous de l'affaire. Notamment sur la réaction formidable de l'épouse de l'homme politique, l'avocate Julia Minkowski, mère de ses trois enfants. Un couple capable de surmonter les épreuves les plus difficiles.

"Julia a été impériale"

"Benj est en larmes. Il s'en veut. S'inquiète pour son avenir professionnel, sa famille", confie d'abord un ami resté anonyme. Mais plus que son avenir politique, c'est pour sa famille que Benjamin Griveaux est inquiet. "L'urgence était de voir sa femme, Julia, pour régler la question avec elle", raconte un confident. Cette pénaliste très réputée du cabinet Temime a été d'une solidité hors norme. "Julia a été impériale. Un vrai roc", poursuit Sibeth Ndiaye, actuelle porte-parole du gouvernement . "Ils ont décidé d'affronter la situation ensemble. C'est un couple fort", ajoute un de ses communicants.

La décision de Benjamin Griveaux de s'écarter de la course à la mairie de Paris était logique et réfléchie. Un acte courageux pris pour sa famille, qui vit "un enfer" depuis décembre 2018. Julia Minkowski a reçu des coups de fil anonymes à son bureau : "On sait où tes enfants vont à l'école" ou encore "On va te faire la peau", toujours d'après Paris Match.

La sécurité de sa famille avant tout

"Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. (...) Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi", avait déclaré Benjamin Griveaux à l'AFP au moment du retrait de sa candidature à la mairie de Paris. Comme toujours, et même dans les moments les plus difficiles, le candidat La République en marche (LREM) a pu compter sur le soutien indéfectible du président, Emmanuel Macron . Il lui aurait dit au téléphone : "Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie, ta famille qui est en jeu."