Benjamin Griveaux, sa femme Julia Minkowski : "Si elle n'avait pas été là..."

En pleine campagne pour la Mairie de Paris, Benjamin Griveaux fait le tour des médias. Le 4 octobre 2019, il était l'invité de L'Interview sans filtre de Télé-Loisirs.fr. L'occasion pour l'ancien porte-parole du gouvernement d'évoquer sa vie privée, lui qui est d'habitude si secret. De par sa fonction, il a toujours refusé de dévoiler ses trois enfants au grand public : "La question de l'intimité et surtout aujourd'hui où le public et le privé s'entremêlent, où vous n'êtes jamais à l'abri dans la rue quand vous êtes avec vos enfants le week-end, que vous êtes sur le marché, qu'on prenne des photos, qu'on fasse des vidéos..."

"Moi je les protège absolument. Ils sont petits. Ils ont 7 ans, 5 ans et 3 mois. Donc, vraiment, je les protège. Ils n'ont pas fait ce choix qui est le mien. (...) Je ne m'afficherai jamais avec mes enfants, ma femme oui. Parce qu'on travaille nous deux et qu'elle était connue avant que je le sois. Les enfants, jamais. Ils ne sont pas sur Instagram, jamais sur Facebook. Jamais, jamais", explique Benjamin Griveaux, qui met également un point d'honneur à préserver l'intimité de sa compagne, Julia Minkowski. "Je protège aussi ma femme qui a une carrière, qui est avocate, d'ailleurs formidable, bien avant que je fasse de la politique", poursuit-il.

Sa carrière, il la doit aussi en partie à son épouse. "Avec ma femme, évidemment, on parle, quand je lui ai dit que j'avais l'intention de me lancer dans la campagne parisienne, c'est évidemment avec son soutien, sinon ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir de vies imperméables l'une à l'autre, explique Benjamin Griveaux. Je l'aime beaucoup. Je ne ferai pas ce que je fais si elle n'avait pas été là."

Il aura effectivement besoin du soutien de sa compagne dans la bataille des municipales de 2020. Le candidat En marche ! devra tirer son épingle du jeu parmi ses concurrents : Cédric Villani et la maire sortante socialiste Anne Hidalgo, largement en tête des sondages, pour le moment.