Benjamin Griveaux : Qui est sa femme Julia Minkowski ?

Vendredi, Benjamin Griveaux a retiré sa candidature à la mairie de Paris dans le but de protéger ses proches après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, a annoncé l'ancien porte-parole du gouvernement à l'AFP. Le candidat La République en marche (LREM) a dénoncé des "attaques ignobles". "Cette décision me coûte mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris", a-t-il ajouté.

L'occasion de revenir sur la vie de famille de Benjamin Griveaux, lui qui est marié à l'avocate Julia Minkowski, mère de ses trois enfants. Cette pénaliste très réputée, avocate associée au cabinet Temime avait défendu Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Lyonnais. À quelques rares occasions, Benjamin Griveaux et son épouse s'étaient confiés sur leur quotidien. "Pendant la campagne, on avait un rythme totalement destructuré, mais j'ai la chance d'avoir un compagnon pour qui il n'y a rien de plus important que la famille", avait-elle confié à Gala en juin 2018.

Protéger sa famille a toujours été la priorité de Benjamin Griveaux, comme il le confiait à Télé-Loisirs en octobre dernier. "Je les protège absolument. Ils sont petits. Ils ont 7 ans, 5 ans et 3 mois. Donc, vraiment, je les protège. Ils n'ont pas fait ce choix qui est le mien (...) Avec ma femme, évidemment, on parle, quand je lui ai dit que j'avais l'intention de me lancer dans la campagne parisienne, c'est évidemment avec son soutien, sinon ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir de vies imperméables l'une à l'autre. Je l'aime beaucoup. Je ne ferai pas ce que je fais si elle n'avait pas été là", expliquait l'ancien candidat à la mairie de Paris.

Pour rappel, l'homme politique de 42 ans est devenu papa d'une petite fille né en mai dernier. Avec son épouse Julia, ils avaient déjà accueilli deux enfants, un fils de 7 ans et une fille de 5 ans. En 2018, il expliquait à France 5 s'être fixé "deux impératifs" sur son rôle de père : "Être présent un soir par semaine pour lire une histoire au moment du coucher et passer une demi-journée avec eux le week-end pour partager des activités." On imagine que sa priorité est désormais de se concentrer sur le bien-être de sa famille dans cette période compliquée.