Benjamin Griveaux : Avec sa femme Julia Minkowski, ils ont géré le scandale "de façon banale"

Venue promouvoir son nouveau livre intitulé L'avocat était une femme (éd. JC Lattès), Julia Minkowski était l'invitée de l'émission C à vous le 7 janvier 2021 sur France 5. L'occasion pour l'avocate de revenir sur le scandale dont son compagnon Benjamin Griveaux a fait l'objet en février 2020, après la divulgation d'une vidéo intime par l'activiste Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo. Une épreuve que le député et sa compagne ont finalement surmonté, tel un couple "banal".

"L'hypocrisie serait de croire que dans un couple, on ne connaît pas de turbulences. Parce qu'on rencontrerait une crise, on devrait nécessairement se séparer", Julia Minkowski a-t-elle d'abord répondu à Anne-Elisabeth Lemoine. Cette mère de trois jeunes enfants a alors ajouté : "Je crois que ça arrive dans beaucoup de couples, d'ailleurs, après ce qui s'est passé, beaucoup de gens, très gentiment, qui me soutenaient, sont venus me voir et m'ont confié beaucoup d'histoires. On a géré ça de façon banale, mais parce qu'on a toujours géré la vie privée et la vie politique, qui a été celle de Benjamin ces dernières années, de façon normale, l'avocate de 40 ans a-t-elle expliqué. On s'est jamais installés dans un ministère, on n'a jamais considéré que notre vie devait changer pour ça, on a toujours eu les mêmes amis, on n'a pas changé de vacances..."

Peu de temps après la divulgation de cette vidéo intime, Benjamin Griveaux a renoncé à sa candidature à la mairie de Paris. "C'est son choix, sa compagne a-t-elle commenté dans C à vous. Pour moi, il n'y avait pas de monde dans lequel il pouvait continuer. Pas que par rapport à nous, mais aussi par rapport à lui." Une humiliation publique pour certains, mais Julia Minkowski s'en moque : "Je m'en fiche en fait, c'est pas le sujet. Je crois que, comme dans tout, il faut suivre son coeur, et si mon coeur a été que les choses se passent de façon banale... En tout cas aujourd'hui, nous allons bien." Déjà dans une interview accordée à Paris Match en décembre dernier, l'avocate avait affirmé avoir "guéri" de cette épreuve personnelle particulièrement médiatisée.