Charlotte Gainsbourg : Inquiète pour son fils Ben, la comédienne le met en garde

La passion du grand écran coule dans ses veines. Ben Attal, que l'on a vu à plusieurs reprises au cinéma, pourrait bien envisager d'y faire carrière. Pour l'heure, le jeune comédien en herbe n'a presque joué que dans des productions de son père Yvan Attal. Mais il sera prochainement à l'affiche du drame historique Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain. "Ça lui plaît énormément, il a toujours été fait pour être acteur et il le découvre aujourd'hui, explique Charlotte Gainsbourg, fièrement, dans les colonnes du magazine Madame Figaro. Mais il sait que c'est un métier où on n'est sûr de rien... J'espère qu'il saura se créer des rôles lui-même, être dans une démarche moins passive que la mienne."

On a eu une relation compliquée à son adolescence

On pensait le voir dans des émissions culinaires plutôt qu'au cinéma. En 2019, Ben Attal suivait les cours Ferrandi, un établissement de prestige présidé par Joël Robuchon dans le 6e arrondissement de Paris. Mais il faut croire que le septième art l'a emporté. L'acteur de 23 ans a repris goût aux tournages en se joignant au cast du film Mon chien Stupide alors qu'on ne l'avait plus vu au cinéma depuis 2004, dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. L'occasion de se rapprocher de son père... qui l'a d'ailleurs déjà engagé pour son prochain projet. "On a eu une relation compliquée à son adolescence, expliquait le réalisateur à Gala. Mais jamais l'amour n'a été remis en question. Je suis d'une infinie reconnaissance envers Ben, il m'a fait m'améliorer d'une manière inimaginable, réfléchir, changer d'avis, identifier des choses me concernant. Je suis très fier de lui, je l'aime, je le trouve beau, généreux."

Les choses seront sûrement plus simples maintenant que toute la famille vit en France . En 2021, Ben Attal collaborera à nouveau en famille, avec papa et maman, en tournant dans Les Choses humaines. Tout sourit, décidément, à Charlotte Gainsbourg depuis qu'elle a quitté New York. Elle qui avait fui le pays en même temps que le deuil de sa soeur Kate Barry redécouvre, avec un certain plaisir, les joies de sa patrie d'enfance. "New York m'a permis de faire énormément de choses, précisait-elle dans Madame Figaro. C'est une ville stimulante, et puis là-bas je suis anonyme, dans une bulle, donc très concentrée. En même temps, c'est agréable d'être reconnue. J'ai la chance d'être abordée par des gens qui me disent des choses positives, affectueuses..."

Retrouvez l'interview de Charlotte Gainsbourg dans le magazine "Madame Figaro" du 15 janvier 2021.