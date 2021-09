Charlotte Gainsbourg scintillante en robe sexy avec son charmant fils Ben, qui débarque au cinéma

D'un festival à un autre, d'un red carpet à un autre, Charlotte Gainsbourg court partout ! La star, qui va prochainement présenter au public en salles son documentaire Jane par Charlotte, a été vue ces dernières semaines à Angoulême, Deauville et Venise. C'est d'ailleurs à la 78e édition de la Mostra, le 9 septembre 2021, qu'elle apparaissait de nouveau, en bonne compagnie.

Charlotte Gainsbourg, que l'on avait déjà pu voir au célèbre festival de cinéma italien le 5 septembre - cette fois pour défendre le film Sundown - était donc de retour le 9. La star âgée de 50 ans a pris la pose avec décontraction pour les photographes, scintillante dans une robe noire à dos nu très sexy signée Saint Laurent, sa maison fétiche. L'actrice, perchée sur d'imposantes plateforme shoes au style rock, avait fait le déplacement en famille.

En effet, Charlotte Gainsbourg venait cette fois-ci défendre le film Les choses humaines, nouveau long-métrage réalisé par son compagnon Yvan Attal. Ce dernier était bien évidemment présent à l'évènement et a pris la pose avec sa belle et tendre ; le couple est toujours solide malgré des hauts et des bas au fil des années. Mais il fallait également compter sur la participation de leur fils Ben. Le jeune homme, né en 1997, a pris la pose tout sourire, très élégant et charmant en costume. Celui-ci, qui s'offrait ainsi son premier tapis rouge à la Mostra, car il joue dans le film familial incarnant le personnage d'Alexandre. Il met désormais à son tour ses pas dans ceux de son célèbre clan.

Alors que Jane Birkin a récemment été victime d'un léger AVC qui va la tenir éloignée de la scène plusieurs mois, l'air enjoué de la petite famille à la Mostra laissait penser que l'inquiétude n'est donc pas si importante concernant l'état de santé de la matriarche. "J'ai un message de ma mère. Je l'ai eue tout à l'heure et je sais que les gens s'inquiètent pour elle. Elle va bien. Je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m'a dit : 'Que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra'", a confié Charlotte le 8.