Jane Birkin victime d'un AVC : pas de retour avant 2022, sa famille s'exprime à nouveau

Combien de temps Jane Birkin sera-t-elle absente de la scène ? La star, aujourd'hui âgée de 74 ans, doit se reposer après avoir été victime "d'une forme légère d'accident vasculaire cérébral" la semaine dernière, a fait savoir son entourage. Ce mardi 7 septembre 2021, ses proches en disent un peu plus.

"Les médecins de Jane Birkin nous informent que suite à son accident vasculaire cérébral, celle-ci doit se reposer jusqu'à la fin de l'année avant de retrouver son public en 2022. Toutes ses activités (dont les trois concerts qu'elle devait donner à la Philharmonie de Paris les 18, 19 et 20 septembre) sont donc reportées à une date ultérieure", a dévoilé sa famille dans un communiqué partagé par son agent auprès de l'AFP. Mais ses proches ont toutefois tenu à se montrer positifs concernant son état de santé affirmant que la star "se porte bien" et que "Jane a hâte de retrouver son public."

La santé de Jane Birkin, que l'on a pu voir sur le tapis rouge du dernier Festival de Cannes en compagnie de sa fille Charlotte Gainsbourg pour leur documentaire familial, l'a ainsi contrainte à notamment annuler sa participation au festival du film américain de Deauville, dont Charlotte Gainsbourg est la divine présidente. La participation de l'artiste britannique au festival Ciné Rencontres dans le Cotentin a été également annulée.

Jane Birkin sera prochainement à l'affiche de Jane by Charlotte, un documentaire réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg. Le projet a mis quelques années à se monter car, au début, l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg n'arrivait pas à visualiser la direction que voulait prendre sa fille. "J'avais griffonné sur un cahier une batterie de questions. J'allais droit au but et au bout du compte ça l'a choquée. On s'est arrêtées", s'est souvenue Charlotte dans les pages de Gala. Puis, après avoir vu quelques rushs, Jane a finalement été rassurée et le projet a pu se concrétiser.