Charlotte Gainsbourg et Dylan Penn, ravissantes pour ouvrir Deauville

Venise a de la concurrence ! Le Festival de Deauville a officiellement commencé vendredi soir. Charlotte Gainsbourg et Dylan Penn, à l'honneur lors de cette édition, en ont donné le coup d'envoi.

Charlotte Gainsbourg, madame la Présidente

La cérémonie d'ouverture du 47e Festival du Cinéma Américain de Deauville a donc eu lieu ce vendredi 3 septembre 2021. Charlotte Gainsbourg y a assisté en qualité de présidente du jury. Toute de Saint Laurent vêtue avec une robe bustier à franges et des bottes, l'actrice a défilé sur le tapis rouge aux côtés de ses amis jurés, dont font partie Marcia Romano, Sebastian, Delphine De Vigan, Garance Marillier, Bertrand Bonello, Denis Podalydès et Fatou N'Diaye.

Après Cannes et Angoulême, où elle a défendu son documentaire Jane par Charlotte consacré à sa mère Jane Birkin, et Venise où elle a assisté à un dîner organisé par la maison Saint Laurent, Charlotte Gainsbourg enchaîne un nouveau festival de cinéma ! Clémence Poésy, elle, a profité de l'événement pour faire une rare apparition. L'actrice préside le jury de la révélation du Festival de Deauville (également composé de Celeste Brunnquell, Antoine Lomepal, Kacey Mottet Klein et India Hair) et s'est présentée sur le red carpet de la cérémonie d'ouverture, vêtue d'une robe noire Chanel, collection Métiers d'Art - Le Château des Dames. Ainsi, Clémence a surtout révélé une grande nouvelle : elle est enceinte de son troisième enfant.

Dylan Penn était l'autre star du coup d'envoi du 47e Festival de Deauville ! L'actrice de 30 ans et fille de Sean Penn (avec qui elle partage l'affiche du film Flag Day, en salles le 29 septembre 2021) y a reçu le Hollywood Rising-Star Award, récompensant la future révélation du cinéma hollywoodien. Vendredi soir, elle portait une ravissante petite robe Chanel, issue de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2021.

Fatou Guinea, Agathe Rousselle, Souheila Yacoub ou encore l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ont également assisté au coup d'envoi du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Le film Stillwater, avec Matt Damon et Camille Cottin, a lancé les hostilités de cette édition qui s'achèvera le dimanche 12 septembre 2021.