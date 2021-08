Valérie Lemercier, Charlotte Gainsbourg, Alain-Fabien Delon... Défilé de stars à Angoulême

Valérie Lemercier, Charlotte Gainsbourg, Alexandra Lamy... Angoulême a accueilli un défilé de stars ! La ville de Charente s'est transformée en podium à ciel ouvert le temps de son festival de cinéma. L'événement a pris fin dimanche 29 août 2021.

Avant dimanche, les célébrités présentes ont enchaîné les photocalls ! Vendredi 27 par exemple, Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin ont défendu leur film, Jane par Charlotte, un documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg et consacrée à sa mère. Alexandra Lamy et Philippe Katerine ont affiché une touchante complicité pour le film Le Test, dans lequel ils partagent la vedette. Aure Atika et Aurélie Saada formaient un duo actrice-réalistrice de charme pour le film Rose, qui sortira en salles le 8 décembre prochain. Enfin, Brigitte Fossey et Helena Noguerra ont honoré Le Chemin du bonheur, dans lequel elles se mettent en scène.

Samedi 28 août, Alain-Fabien Delon a pris le relais ! L'acteur de 27 ans et fils d'Alain Delon a rejoint ses partenaires du film Jours sauvages, dont la charmante Lola Aubrière. Valérie Lemercier a régalé les photographes présents en esquissant quelques pas de danse pieds nus lors du photocall d'Aline, un film inspiré de la vie de Céline Dion et dont elle est l'héroïne et qu'elle a également réalisé et écrit. Anaïs Demoustier a retrouvé ses collègues du film Chère Léa (en salles le 15 décembre prochain) avant de les quitter pour ceux de Les Amours d'Anaïs (sortie le 15 septembre).

Julie Gayet a aussi retrouvé la ferveur du Festival d'Angoulême. Elle y était accompagnée de l'ancien président de la République François Hollande, et a posté sur Instagram une photo d'eux deux au festival.