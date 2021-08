Brigitte Macron au Festival du Film d'Angoulême : toute bronzée pour une apparition surprise

Ce mercredi midi, l'épouse d'Emmanuel Macron a participé à un déjeuner organisé au restaurant Chez Paul en marge du Festival du Film francophone, accompagnée de Jacques Doillon et sa fille Lina mais aussi de Dominique Besnehard. La première dame était radieuse dans un chemisier et une veste blanche et bronzée. Synonyme que le soleil a été au rendez-vous dans le Var.