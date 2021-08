Emmanuel Macron en "manque" de Brigitte : la tendre confidence du président

La première dame aurait aimé elle aussi être accueillie par d'innombrables couronnes de fleurs ! Fin juillet, c'est seul qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Polynésie française, après un détour par le Japon pour le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo. Son épouse Brigitte Macron est quant à elle restée en métropole.

Alors qu'il était à Papeete, le président de la République a fait une rare confidence personnelle, rapportée par le magazine Paris Match du 5 août. A la question de savoir s'il reviendra un jour en vacances à Tahiti, cette fois-ci accompagné de son épouse, le chef de l'Etat à répondu spontanément : "J'ai accepté de venir seul. Je lui demande déjà beaucoup !" Il a ensuite ajouté : "Elle me manque, ici. Elle serait heureuse d'être avec moi. Bien sûr que nous reviendrons !"

Nos confrères précisent que la première dame n'est pas une adepte des longs voyages en avion. A défaut d'avoir accompagné sa moitié en Polynésie, Brigitte Macron a tout de même profité de ce mois de juillet en solo pour passer du temps avec ses petits-enfants. De quoi lui changer les idées en attendant le retour de son président de mari.

Ce voyage officiel était court mais intense. Pour autant, Emmanuel Macron en est reparti ravi. "Je ne suis pas séduit mais emporté par la Polynésie", a confié le chef de l'Etat au moment de partir. "Je suis encore plus amoureux de la France qu'au premier jour, et convaincu de la chance inédite qui est la mienne", a-t-il ajouté plus tard. Le 29 juillet, le président est finalement rentré en France pour une pause estivale au Fort de Brégançon, dans le Var, où il a enfin pu retrouver son épouse. Des vacances "studieuses", comme l'a précisé l'Elysée, durant lesquelles il s'est notamment prêté - en tee-shirt - à une séance de questions/réponses sur TikTok.