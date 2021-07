Emmanuel et Brigitte Macron enfin en vacances au Fort de Brégançon ? Pas tout à fait...

On a tous besoin de vacances et le président de la République ne va pas dire le contraire ! Après une nouvelle année très compliquée, marquée par une crise sanitaire interminable, le chef de l'État, qui était en Polynésie récemment, s'est installé au Fort de Brégançon, la résidence d'été des présidents située dans le Var, a confirmé vendredi l'Elysée. Dans des propos rapportés par l'AFP, cette pause s'annonce "studieuse".

Revenu jeudi 29 juillet 2021 d'un long périple qui l'a vu passer également par le Japon, Emmanuel Macron espère des vacances moins perturbées que celles de l'an dernier. Pour rappel, la terrible explosion dans le port de Beyrouth qui avait fait plus de 200 morts le 4 août avait poussé le président à se rendre sur place. Un an jour pour jour après la catastrophe, le président organisera depuis le Fort de Brégançon une visioconférence, avec l'appui des Nations unies, pour tenter de répondre aux besoins des Libanais dont le pays est englué depuis des mois dans une crise économique et politique.

Le mari de Brigitte Macron, présent cette année sur le Tour de France, ne devrait donc pas vraiment profiter pleinement de ses vacances puisqu'il aura un oeil sur l'évolution de la crise du Covid-19. Des Conseils de défense devraient être organisés en visioconférence, dont le premier le 11 août prochain. Si le programme d'Emmanuel Macron n'a pas été dévoilé, ni la durée précise de son séjour dans le Var, il pourrait également participer à la cérémonie de commémoration du Débarquement en Provence à la mi-août à Bormes-les-Mimosas. Il recevra peut-être des personnalités politiques, comme Angela Merkel et Vladimir Poutine l'an dernier.

Si le président descend chaque année au Fort de Brégançon, ce n'est pas le cas de ses ministres, dont les destinations de vacances sont désormais connues !