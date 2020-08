Emmanuel Macron : Joyeuses retrouvailles avec Angela Merkel à Brégançon

L'entente est toujours aussi cordiale entre le président français et la chancelière allemande. Après y avoir reçu Theresa May en 2017, puis Vladimir Poutine en 2019, Emmanuel Macron a chaleureusement accueilli Angela Merkel au fort de Brégançon, le 20 août 2020. Les deux homologues ont échangé dans une ambiance décontractée au sein de la résidence d'été officielle des présidents français située à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, où Emmanuel et Brigitte Macron ont posé leurs valises fin juillet.

Le président de la République et la chancelière ont réaffirmé jeudi la "convergence" de vues du couple franco-allemand face aux crises internationales et leur détermination à continuer à faire front commun en Europe. Comme l'a rapporté l'AFP, seul le football a réussi à séparer, sur le ton de la blague, Angela Merkel et Emmanuel Macron, la première souhaitant une victoire du Bayern de Munich et le second celle du PSG dimanche en finale de la Ligue des Champions.