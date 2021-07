Emmanuel Macron gâté au Japon : cet improbable cadeau que lui envient les stars

Les réactions des internautes n'ont pas tardé. Gims a par exemple lâché un "dingue!!!" sur Snapchat quand l'aventurier de Koh Lanta, Jérémy, confiait "être jaloux de son président de la République".

Son voyage au Japon terminé, Emmanuel Macron est désormais en visite en Polynésie. Le président, qui voyage sans son épouse, la première dame Brigitte Macron - mais a assisté à la cérémonie d'ouverture des JO au côté d'une autre blonde - vient d'arriver à Tahiti, en a profité pour inciter une nouvelle fois les Français à se faire vacciner : "Je veux lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner parce qu'on le voit sous toutes les latitudes: quand on est vacciné, on est protégé et on ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, le virus". Espérons que le message passe, une bonne fois pour toutes.