Emmanuel Macron sur le Tour de France : cette étape symbolique qu'il ne pouvait pas rater

Si le président a souhaité vivre cette étape du Tour de France en direct et au plus proche de la course, c'est parce qu'il est très attaché à la région des Hautes-Pyrénées, d'où sont originaires ses grands-parents et où il passait ses vacances, étant plus jeune.

Emmanuel Macron est également allé à la rencontre des pompiers et personnels soignants de la ville. Durant la course, il a félicité le coureur français, sacré champion du monde sur route en 2020, Julian Alaphilippe. Vendredi 16 juillet, Emmanuel Macron se rend à Bagnères-de-Bigorre pour visiter une usine et rencontrer des élus locaux, avant de terminer son séjour en passant par Lourdes visiter le Sanctuaire, comme le rapporte La Dépêche.