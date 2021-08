Emmanuel Macron en look décontracté : en vacances, le président publie une inattendue vidéo

Depuis le dernier conseil des ministres le 29 juillet, le gouvernement et le chef de l'Etat prennent à leur tour quelques jours de vacances en cette période estivale. Le président et son épouse ont logiquement pris la direction du Fort de Brégançon. Mais, en raison de la situation sanitaire qui se dégrade, Emmanuel Macron a sacrifié un peu de son temps de repos pour s'adresser aux Français.

Ce lundi 2 août, Emmanuel Macron a donc publié dans la matinée sur son compte TikTok - il est très présent sur les réseaux sociaux - une courte vidéo inattendue. Le leader de la République en marche apparait en look décontracté avec un t-shirt noir tout simple depuis son lieu de vacances, se filmant en mode selfie, l'air décontracté. L'époux de Brigitte Macron avait à coeur d'évoquer la pandémie de coronavirus, le variant Delta et surtout la campagne vaccinale alors que les anti pass sanitaire se mettent à manifester aux quatre coins de la France depuis quelques semaines.

Emmanuel Macron, qui a lui-même été confronté au Covid-19, espère convaincre et forcer un peu la main aussi des réfractaires à la vaccination présentée comme "la seule arme" face à la quatrième vague. Il s'est d'ailleurs félicité d'annoncer qu'un "peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin" et "un peu plus de 35 millions" ont "reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés".