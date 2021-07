Isabelle Boulay : Enfin les retrouvailles avec son amoureux Eric Dupond-Moretti à Nice

Le mythique avocat, devenu ministre de la Justice, va pouvoir souffler un peu : Eric Dupond-Moretti va prendre quelques jours de vacances. A partir de ce mercredi 29 juillet 2021, une trêve estivale a été accordée au gouvernement et ce jusqu'au 25 août.

Comme le rapporte Le Figaro, le ministre a prévu de prendre la direction du Sud de la France, précisément de la Côte d'Azur. Et pour cause : il possède une superbe villa à Nice. Une escapade au soleil et à la mer "au côté de sa compagne" a précisé son cabinet au journal. Eric Dupond-Moretti partage sa vie depuis quelques années avec la populaire chanteuse québécoise Isabelle Boulay. Une romance gardée secrète jusqu'à la parution de photos volées dans la presse. Depuis, si le couple accepte parfois de s'exprimer sur cette histoire de coeur, il est extrêmement rare de voir les amoureux ensemble devant les photographes officiels.

Eric Dupond-Moretti, récemment mis en examen et qui a été au coeur d'une polémique concernant ses revenus, va pouvoir profiter de son amoureuse alors que leur histoire a été chamboulée ces derniers mois. Isabelle Boulay, qui passe beaucoup de temps en France pour sa carrière, vit une partie de l'année au Canada où son fils Marcus - né de son histoire passée avec le producteur Marc-André Chicoine - réside. Avec la pandémie de coronavirus, il lui était difficile d'envisager de jongler entre les deux pays. Et puis la nomination de l'avocat au gouvernement a aussi mordu sur le temps qu'ils avaient à deux, la nouvelle fonction d'Eric Dupond-Moretti étant particulièrement prenante.

Si le couple pourra savourer quelques instants précieux à Nice, ce n'est pas pour autant qu'ils auront un temps libre infini. Comme le précise Le Figaro, "des réunions sont toutefois prévues avec ses équipes 'pour préparer les États généraux de la Justice et la mise en oeuvre du nouveau code de justice pénale de mineurs à la rentrée".