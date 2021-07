Eric Dupond-Moretti oublie de déclarer 300 000€ aux impôts : les explications du garde des Sceaux

Justice et argent ne font pas toujours bon ménage. Il y a quelques heures, Médiapart et L'Opinion ont révélé une petite erreur de 300 000€ détectée dans la déclaration des revenus 2019 d'Eric Dupond-Moretti. Comme tous les ministres, le garde des sceaux a fait l'objet d'une vérification fiscale en lien avec le fisc et sous le contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique - HATVP - qui a révélé cet oubli. Puisqu'il n'a pas déclaré officiellement cette somme liée aux droits d'auteur du spectacle qu'il jouait alors au théâtre, l'époux d'Isabelle Boulay a échappé à 180 000 d'impôts. Une boulette dont il ne serait pas responsable, comme il l'a précisé sur CNEWS.

Interrogée à propos de sa fiscalité le jeudi 8 juillet 2021, Eric Dupond-Moretti a expliqué que c'était son actuel comptable qui s'était rendu compte de l'erreur. "Elle avait été commise par son prédécesseur, a-t-il précisé. Dès que cette erreur m'a été signalée, j'ai d'initiative informé l'administration fiscale. Les sommes que vous évoquez ne proviennent pas de mon activité d'avocat mais de mon activité théâtrale. Ces sommes sont passées par mes comptes courants. L'Ursaff et la TVA ont été payés sur ces sommes. L'administration fiscale a regardé ce dossier attentivement et a dit qu'il s'agissait d'une erreur. Je n'ai rien d'autre à dire, sauf que je me pose quelques questions sur la façon dont certains de vos confrères ont été saisis de cette nouvelle."