Isabelle Boulay amoureuse d'Eric Dupond-Moretti : elle voulait garder leur histoire secrète...

Isabelle Boulay fête ses 49 ans ce mardi 6 juillet 2021. La chanteuse québécoise pourra s'offrir une coupe de champagne bien méritée pour l'occasion. Mais va-t-elle trinquer avec son amoureux ? La star partage son temps entre la France - Paris mais aussi Nice - et le Canada. Dans l'Hexagone, c'est avec Eric Dupond-Moretti qu'elle vit sa vie...

Longuement interrogée par Gala en 2017, Isabelle Boulay avait consenti à s'exprimer sur sa relation amoureuse avec le célèbre avocat devenu un décrié ministre de la Justice ; il est convoqué le 16 juillet prochain devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République dans le cadre d'une enquête pour conflit d'intérêts. "J'ai toujours gardé la porte de mon intimité close. Une liaison, c'est fragile, précieux et périlleux. De plus, je n'ai jamais voulu parler de mes amours, de peur que ça empêche mon public de se projeter dans mes chansons. Nous aurions aimé que notre relation reste un secret bien gardé, comme ça a été le cas pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on se fasse voler des photos. Ce qui n'est jamais très confortable", disait-elle.

L'interprète du tube Parle-moi admettait volontiers n'avoir "ni la force ni les moyens de Céline Dion" pour gérer à la fois sa carrière de chanteuse et son image médiatique, préférant donc la discrétion sur sa vier intime. Mais, depuis que le grand public connait sa relation amoureuse avec Eric Dupond-Moretti, il est de plus en plus difficile pour eux de ne pas en parler. Et, entre la distance géographique et leurs carrières, les obstacles sont décuplés ! "Il nous reste tellement peu de temps pour nous... Lui est dévoré par son travail, sa passion, il est pénaliste, c'est donc plus compliqué. Mais peu importe, pour aimer quelqu'un, j'ai besoin d'admirer, et lui, je l'admire beaucoup. Et je continuerai de l'admirer quoi qu'il arrive", ajoutait-elle.

Auparavant, Isabelle Boulay a vécu une histoire avec le producteur Marc-André Chicoine, le père de son fils Marcus né 2008.