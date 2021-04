Isabelle Boulay : Sa vie loin d'Éric Dupond-Moretti et "son foyer", elle se confie

La compagne d'Éric Dupond-Moretti semble sereine après l'annonce de son grand retour. La chanteuse se produira pour un concert unique, intitulé Les beaux jours, le 16 avril 2022 au Centre Vidéotron dans la ville de Québec. "Enfin! Je suis ravie! On va avoir tourné la page de toute cette aventure qu'on a vécue collectivement, et ça sera le retour des beaux jours, justement", s'enthousiasme Isabelle Boulay dans un entretien pour le Journal de Montréal, publiée le 12 avril. L'interprète de 48 ans se rendra pour la première fois sur cette scène, l'occasion d'y fêter son 50e anniversaire avec ses fans.

Une très bonne nouvelle pour l'artiste qui sort d'une année compliquée, marquée par la crise du Covid. Plusieurs de ses projets, dont un concert hommage à Jean-Jacques Goldman, ont été annulés. Elle a également été contrainte de renoncer à son concert à l'Olympia pour célébrer les vingt ans de sa première performance dans la mythique salle parisienne.

Dans son malheur professionnel, la belle rousse a trouvé le moyen de tirer le positif de cette situation délicate. L'occasion de se retrouver et de prendre du temps pour soi, bien qu'elle vive éloignée de son compagnon, notre ministre de la Justice. "Ça m'a permis d'être plus dans ma vie intérieure. Je suis souvent éloigné de mon foyer à cause de mon métier, et j'ai enfin pu arranger mon atelier comme je l'imaginais", indique-t-elle. "J'étais dans l'introspection; j'ai eu le temps d'écouter chanter les oiseaux, d'aller marcher. C'est comme si le temps s'était suspendu. J'ai eu le temps de me régénérer", avoue la québécoise.