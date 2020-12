Eric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay enfin réunis, après trois mois de séparation

Après des mois passés loin l'un de l'autre, Eric Dupond-Moretti va enfin retrouver Isabelle Boulay pour les fêtes de fin d'année. C'est le JDD qui révèle l'information le 20 décembre 2020 en annonçant que "le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, retrouvera sa compagne, la chanteuse Isabelle Boulay, qu'il n'a pas vue depuis trois mois. Ils resteront à Paris."

Alors, la règle des six convives à table sera-t-elle bien respectée par le ministre de la Justice et sa moitié ? Le gel hydroalcoolique sera-t-il à disposition des invités ? Les tests PCR ont-ils été réalisés pour chacun des convives ? Certainement, puisque l'avocat rappelait dans une interview à LCI le 13 novembre dernier que "la liberté, ce n'est pas la liberté de contaminer". Un réveillon qui se devra donc d'être sérieux pour le ministre, qui pourra enfin retrouver sa compagne, qui partage sa vie depuis près de quatre ans.

Le mystère reste en revanche entier sur le fait qu'Isabelle soit accompagnée ou non de son fils Marcus (12 ans, né de ses amours avec le producteur québécois Marc-André Chicoine). Impossible d'affirmer également si les fils d'Éric Dupond-Moretti, Clément et Raphaël (27 et 30 ans), seront présents. Très discret sur son idylle avec l'artiste québécoise, l'auteur de l'ouvrage Bête noire vit une passion à distance avec son interprète. Mais lorsqu'il doit faire face à des rumeurs de séparation, le ténor du barreau de 59 ans n'hésite pas à sortir les griffes...

J'essaie d'être-là pour lui, comme une amoureuse

Interviewé dans l'émission On est en direct en septembre dernier, face à Laurent Ruquier, L'Ogre du Nord avait démenti toute rupture avec sa compagne et avait critiqué les magazines lançant ces rumeurs. "Je vais vous dire, je viens de l'avoir il y a dix minutes, elle répète, elle est en concert ce soir à Ottawa dans un endroit qui s'appelle la Colline parlementaire" avait-il confié, agacé.

De son côté, l'interprète du titre Parle moi a récemment confié tout l'amour qu'elle porte à son compagnon lors d'un talk-show québécois La Semaine des 4, le 7 décembre 2020. "Je suis la personne qui l'accompagne dans sa vie, mais c'est sa vie à lui. Je ne m'enorgueillis pas de cette chose-là. J'essaie d'être-là pour lui, comme une amoureuse est là pour son amoureux", avait-elle déclaré.