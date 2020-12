Isabelle Boulay en couple avec Éric Dupond-Moretti : "J'essaie d'être-là pour lui"

Pour vivre heureux, vivons cachés. Voici une expression qui résume bien le couple formé par Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti. La chanteuse québécoise de 48 ans et l'avocat et ministre français de 59 ans s'aiment depuis 4 ans mais sont discrets concernant leur romance. Invitée dans le talk-show québécois La semaine des 4, le 7 décembre, Isabelle a fait de rares confidences sur leur vie à deux, nettement différente depuis que monsieur est entré en politique.

Sur le plateau de l'animatrice star Julie Snyder, Isabelle a ainsi expliqué qu'ils doivent désormais composer avec les agents de sécurité du garde des Sceaux : "Nous sommes toujours sous escorte. Un policier nous ouvre la porte quand on entre chez nous et un autre va inspecter les escaliers. Nous sommes bien protégés. L'été dernier, ils sont arrivés à notre domicile et ils ont dit qu'ils allaient nous installer un bouton d'urgence et, si jamais quelqu'un entre, j'appuie sur ce bouton-là et il y a tout de suite quelqu'un qui communique avec moi."

Nos confrères de Gala qui rapportent la séquence, précisent que l'interprète de Parle-moi assume clairement profiter du nouveau train de vie de son compagnon, mais qu'elle n'en oublie pas pour autant de faire la part des choses : "Je suis la personne qui l'accompagne dans sa vie, mais c'est sa vie à lui. Je ne m'enorgueillis pas de cette chose-là. J'essaie d'être-là pour lui, comme une amoureuse est là pour son amoureux."

Comme tous les couples célèbres, les amoureux doivent faire face à des rumeurs, souvent désagréables. Ainsi le ministre mettait les points sur les i concernant le statut de leur relation sur le plateau de l'émission On est en direct le 26 septembre dernier. Il démentait fermement toute séparation : "C'est des espèces de sites crapoteux, des réseaux où les gens ne signent pas, alors la séparation c'est parce qu'elle est retournée là-bas (au Canada, ndlr). On joue avec les mots. Je vais vous dire, je viens de l'avoir y a 10 minutes, alors, Isabelle, puisque c'est de ça que vous voulez me parler, d'abord elle vous salue chaleureusement, elle répète, elle est en concert ce soir, elle est à Ottawa ce soir dans un endroit qui s'appelle La colline parlementaire".