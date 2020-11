Eric Dupond-Moretti : Le très (très) beau patrimoine d'Acquitator finalement révélé

Eric Dupond-Moretti, médiatique avocat surnommé Acquitator, est un homme aisé. C'est ce qui ressort de sa déclaration de patrimoine faite auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), rendue disponible à tous le 24 novembre.

Le ministre de la Justice, qui a accepté d'entrer au gouvernement en juillet 2020, a beau avoir vu ses revenus fondre comme neige au soleil, il possède toutefois un très beau patrimoine diversifié. Dans l'immobilier, on apprend ainsi qu'il possède un appartement parisien de 200 m² estimée à 2,8 millions d'euros et qu'il possède également la moitié d'un autre appartement de 107 m² toujours dans la capitale pour lequel il avait déboursé 587 000 euros. Par ailleurs, il est aussi propriétaire d'une maison de 300 m² à Nice achetée 1,5 million d'euros, où il aime passer son temps libre notamment en compagnie de son amoureuse la chanteuse Isabelle Boulay, ainsi que d'une maison dans les Hauts-de-France, région dont il vient. A cela s'ajoutent enfin la moitié d'une résidence de 40 m² en Italie et 3,5 hectares de vignes à Collioure (Pyrénées-Orientales).

La patrimoine d'Eric Dupond-Moretti, aujourd'hui âgé de 59 ans, comprend aussi des biens de valeur comme une voiture Bentley achetée 83 000 euros - en plus d'une FIAT et d'une Toyota - , une moto Harley-Davidson achetée environ 24 000 euros ou encore un bateau à 26 500 euros, des montres Rolex à 13 000 euros et F.P. Journe à 25 000 euros.... Le ministre possède aussi environ 12 000 euros en espèces et de l'argent sur divers comptes et assurances-vie.

Eric Dupond-Moretti a bâti sa fortune grâce à sa longue carrière d'avocat ayant collaboré avec des personnalités importantes comme Patrick Balkany ou Karim Benzema, mais aussi grâce à ses livres et même son spectacle sur les planches. Ce grand déballage n'est pas vraiment de son goût mais il n'avait pas le choix. "Je n'aime pas la transparence (...) Ce qui compte pour les gens c'est les réformes que les ministres vont faire pas ce qu'ils ont pu gagner (...) mais je vais m'y soumettre", avait-il lâché sur BFMTV en juillet dernier.