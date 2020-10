Éric Dupond-Moretti : Les revenus du ministre de la Justice ont fondu...

Au cours de sa carrière, Éric Dupond-Moretti s'est illustré sur des affaires très médiatisées en ayant pour clients le footballeur Karim Benzema, le handballeur Nikola Karabatic, l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, le trader Jérôme Kerviel ou encore l'homme d'affaires Bernard Tapie... L'avocat de 59 ans s'est bâti un carnet d'adresses hors du commun, une solide réputation, mais aussi une belle fortune. Mais depuis qu'il a accepté d'être membre du gouvernement, il gagne nettement moins d'argent !

En acceptant le poste de ministre de la Justice, dans le gouvernement mené par le Premier ministre Jean Castex sou la présidence du président Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti avait à coeur de pouvoir mettre les mains dans le cambouis afin d'imposer sa vision du poste. Mais, dans l'affaire, il a été contraint d'accepter que ses revenus fondent comme neige au soleil. En effet, son travail de ministre lui rapporte la somme de 8500 euros nets par mois, ce qui est loin, très (très) loin de ce qu'il gagnait quand il était avocat au sein de son cabinet partagé depuis 2016 avec son associé Antoine Vey. Comme le souligne le site Capital, qui se fait l'écho d'informations parues dans Le Point, le ministre "déclarait 70 000 euros d'honoraires auparavant". Éric Dupond-Moretti, qui réside à Paris, possède aussi un bien immobilier à Nice. C'est là qu'il a passé quelques jours de vacances cet été avec son amoureuse...

Jusqu'à présent, le compagnon de la chanteuse Isabelle Boulay n'avait pas caché tout le mal qu'il pensait de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), l'organisme auprès duquel les membres du gouvernement doivent déclarer leurs revenus et leur patrimoine. "Mes enfants [il est le papa de deux enfants nés de son précédent mariage avec Hélène, NDLR] ne savent pas ce que j'ai gagné, pour une raison simple, c'est que j'avais envie de leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je ne voulais pas qu'ils se disent : 'On est des fils de bourgeois, ça va.' (...) J'estime que c'est du ressort de ma vie privée", avait-il confié sur BFM en août 2020, affirmant qu'il se plierait toutefois à la règle.