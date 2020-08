Isabelle Boulay : Inquiète pour sa romance avec Eric Dupond-Moretti...

Avec la pause estivale accordée aux ministres, Eric Dupond-Moretti a sauté sur l'occasion de passer du temps avec sa compagne, la chanteuse Isabelle Boulay. Le tout nouveau ministre de la Justice, auquel sa carrière d'avocat a valu le surnom Acquittator, s'est rendu dans le Sud. Il y a retrouvé son amoureuse pour quelques jours. La star sait que leur romance va devenir de plus en plus difficile à vivre...

Précédemment confinée chez elle à Montréal, pour rester auprès de son fils Marcus - âgé de 12 ans et né de sa relation passée avec le producteur Marc-André Chicoine -, Isabelle Boulay a finalement regagné la France le 7 juillet, nous apprend Paris Match. Le lendemain, elle était auprès de l'homme qu'elle aime depuis maintenant quatre ans. Une romance dévoilée par des photos volées sur laquelle la chanteuse de 48 ans et le célèbre avocat de 59 ans avaient fini par dire quelques mots. Tous deux n'hésitent plus à dire tout le bien qu'ils pensent l'un de l'autre. La relation amoureuse d'Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti était déjà assez dure à vivre en raison des milliers de kilomètres qui les séparent lorsque l'interprète du tube Parle moi rentre chez elle au Québec, alors la nomination de la star des palais de justice comme ministre ne va pas arranger les choses !

Ainsi, dans Paris Match, on apprend que le couple a profité d'une escapade à Nice, où le ministre possède une maison. Un bref séjour puisque le nouvel agenda de monsieur va l'accaparer encore plus qu'avant. "En espérant que ses nouvelles fonctions ne l'éloignent pas d'Isabelle. Elle a confié s'en inquiéter", peut-on lire. "Fini les courtes escapades à Montréal, fini les week-ends en amoureux sans dossiers...", ne manque pas d'ajouter le magazine. "Il nous reste tellement peu de temps pour nous... Lui est dévoré par son travail, sa passion, il est péna­liste, c'est donc plus compliqué. Mais peu importe, pour aimer quelqu'un, j'ai besoin d'ad­mi­rer, et lui, je l'ad­mire beau­coup. Et je conti­nue­rai de l'ad­mi­rer quoi qu'il arrive", déclarait déjà la chanteuse en 2017 dans Gala.

Isabelle Boulay aurait déjà quitté la France et, à Montréal, elle doit s'astreindre à une quarantaine de deux semaines à son domicile pour se plier aux recommandations du gouvernement.

Paris Match, dans les kiosques le 6 août 2020.