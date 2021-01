Eric Dupond-Moretti : Son tendre clin d'oeil à Isabelle Boulay dans "La Chanson secrète"

Invité dans l'émission La Chanson secrète le 15 janvier 2021, Gérard Darmon a eu la chance de voir son fils Jules sur scène, mais aussi son amie Isabelle Boulay, venue spécialement du Canada pour interpréter le titre Ma fille de Serge Reggiani. Au cours de l'émission, la chanteuse a également eu droit à une délicate attention de son compagnon, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Accaparé par ses fonctions au sein du gouvernement, l'avocat n'a pas pu se rendre sur le plateau de TF1, mais a tenu à laisser un message pour Gérard, ainsi qu'une petite surprise à sa chérie.

Dans une courte vidéo enregistrée depuis son bureau officiel, le ministre de la Justice a affirmé : "Bonsoir Gérard. Évidemment, je regrette de ne pas être avec vous ce soir, tu l'imagines. Mais tu sais que depuis quelques mois j'occupe de nouvelles fonctions, a déclaré l'auteur de l'ouvrage Bête noire. Tiens d'ailleurs, il faut que tu viennes très vite dans ce bureau parce qu'on a dit qu'on ferait ensemble quelque chose de pas mal. On va apporter un peu de culture dans les prisons et tu sais comme moi, bien sûr, que quand la culture avance c'est la violence qui recule." Avec une pointe d'humour, il a ajouté : "Je voudrais que tu embrasses tout le monde, l'une un petit plus que tous les autres. Dans le respect bien sûr des gestes barrières. Belle soirée encore et bravo pour ce que tu es, je t'embrasse."

Un message qui a touché en plein coeur l'acteur du film La Cité de la peur, mais aussi Isabelle, en couple avec Eric Dupond-Moretti depuis plusieurs années. Celui-ci avait officialisé leur relation dans la presse en 2017.