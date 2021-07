Eric Dupond-Moretti mis en examen : le ministre de la Justice soutenu par Jean Castex

Eric Dupont-Moretti a été mis en examen, vendredi 16 juillet pour "prise illégale d'intérêts", tout juste un an après son entrée en fonction. Après six heures d'interrogatoire face à la Cour de justice de la République, seule autorité a même de poursuivre et juger des ministres, le Garde des Sceaux de 60 ans a été entendu mais n'a pas convaincu les juges. Il lui est reproché de s'être servi de sa fonction à la Chancellerie pour régler des différends avec des magistrats.

"Cette mise en examen était clairement annoncée. (...) Ses explications n'ont malheureusement pas suffi à renverser cette décision prise avant l'audition. Nous allons évidemment désormais contester cette mise en examen", a déclaré l'un des trois avocats du garde des Sceaux, Me Christophe Ingrain, qui a annoncé qu'il déposerait "une requête en nullité".

Eric Dupont-Moretti : le soutien sans faille d'Emmanuel Macron

Le Premier ministre, Jean Castex a affiché son soutien indéfectible à Eric Dupond-Moretti et a renouvelé "toute sa confiance". Dans un communiqué de presse, Matignon a rappelé que "les actes à l'origine de cette procédure" s'inscrivent "dans le cadre normal d'exercice des prérogatives ministérielles du garde des Sceaux".

L'Union des magistrats pointe du doigt un "évènement sans précédent". Pour rappel, c'est la toute première fois qu'un ministre en fonction est mis en examen.