Diaporama Eric Dupond-Moretti mis en examen : le ministre de la Justice soutenu par Jean Castex

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" liés à ses activités d'avocat à l'issue d'un interrogatoire de près de six heures devant la Cour de justice de la République, à Paris © Christophe Clovis/Bestimage

Jérôme Cahuzac et Eric Dupond-Moretti sortent du tribunal à Paris le 12 février 2018. © CVS/Bestimage

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" liés à ses activités d'avocat à l'issue d'un interrogatoire de près de six heures devant la Cour de justice de la République, à Paris, France, le 16 juillet 2021. © Christophe Clovis/Bestimage

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" liés à ses activités d'avocat à l'issue d'un interrogatoire de près de six heures devant la Cour de justice de la République, à Paris, France, le 16 juillet 2021. Tout juste un an après la prise de ses fionctions de garde des Sceaux, ministre de la justice le 6 juillet 2020. © Christophe Clovis/Bestimage

Jérôme Cahuzac et son avocat Eric Dupond-Moretti - Jérôme Cahuzac arrive au tribunal ou débute son procès en appel à Paris le 12 février 2018. © CVS/Bestimage

Éric Dupond-Moretti et Catherine Ceylac lors du lancement du livre "A l'amour, à la vie" écrit par Catherine Ceylac (Ed. Flammarion) au Café Tournon à Paris, le 23 octobre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage

L'avocat Eric Dupond-Moretti - Le leader de La France Insoumise et cinq autres membres du mouvement comparaissent au tribunal de Bobigny le 20 septembre 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Claude Lelouch et Éric Dupond-Moretti lors du lancement du livre "A l'amour, à la vie" écrit par Catherine Ceylac (Ed. Flammarion) au Café Tournon à Paris, le 23 octobre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage

16 / 16

Eric Dupond-Moretti, l'avocat des policiers, boit un café et fume une cigarette à son arrivée au tribunal de Bobigny pour le deuxième jour du procès de Jean-Luc Mélenchon où il comparait (avec cinq autres membres de LFI) pour "actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation". Le 20 septembre 2019