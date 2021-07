Olivia Grégoire : La secrétaire d'État enceinte se fait vacciner par... Olivier Véran !

"En tant que femme j'ai bien compris qu'être enceinte ne me protège en rien du virus et que le vaccin m'en protège. De nombreux pays dans le monde pratiquent la vaccination des femmes enceintes et dès le premier trimestre. (...) Mon objectif était de démontrer que je le faisais et qu'il fallait le faire : je le fais pour me protéger, pour protéger les autres et protéger le petit être qui à l'intérieur de moi, a ensuite expliqué la secrétaire d'État à la sortie de l'hôpital. Amies, femmes enceintes, vaccinez-vous. On peut se faire vacciner dès le premier trimestre. Après le principe de précaution, je crois qu'il s'agit d'un principe de responsabilité."

Olivia Grégoire a officialisé sa grossesse le 8 juillet dernier, dans les pages du magazine Paris Match. Le bébé de l'ex-compagne de l'ancien Premier ministre Manuel Valls est attendu pour Noël. D'ici là, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable continue de travailler. "On peut faire un bébé et plein de choses en politique. On n'est pas enceinte du cerveau", avait-elle confié à Paris Match.