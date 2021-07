Olivia Grégoire est enceinte : la secrétaire d'État dévoile son baby bump

Elle est en retrait

Force est de constater que l'ancienne députée de Paris n'est pas la seule personnalité politique à travailler au gouvernement durant sa grossesse. En 1992, Ségolène Royale avait également travaillé alors qu'elle était enceinte. Idem pour Rachida Dati, qui en 2009, est rapidement retournée travailler après la naissance de sa fille Zohra. Des exemples parmi tant d'autres qui prouvent indéniablement qu'on peut porter la vie et poursuivre sa carrière politique.

Par ailleurs, bien qu'Olivia Grégoire soit en "retrait depuis quelques semaines", elle n'a pas omis de partager des nouvelles sur sa vie professionnelle. En effet, cette dernière a confié qu'elle avait refusé la proposition de La République en marche ! (dont elle fait partie) de diriger la liste des régionales à Paris. Elle a indiqué à Paris Match avoir laissé sa place à Marlène Schiappa.

Très discrète, Olivia Grégoire se confie rarement aux magazines sur sa vie privée. Avant l'annonce de sa grossesse, ce jeudi 8 juillet, sa dernière interview remonte au août 2018. Elle avait pris la parole dans L'Express suite à l'annonce de son couple avec Manuel Valls. Dans les colonnes du magazine, elle avait partagé sa difficulté à voir son ex-compagnon, récemment reconverti en chroniqueur télé. "Chacun son couloir. On n'arrive pas en même temps, on ne travaille pas dans les mêmes commissions, on ne s'occupe pas des mêmes sujets, on ne fait rien ensemble publiquement", avait-elle partagé quelques jours seulement avant l'annonce de leur séparation.