Olivia Grégoire : Qui est la secrétaire d'État, ex-compagne de Manuel Valls ?

Le 26 juillet 2020, les noms des onze nouveaux secrétaires d'État ont été révélés après quasi trois semaines d'attente. Parmi les petits nouveaux, il y a Olivia Grégoire qui a été nommée secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable. Une femme talentueuse qui n'est autre que l'ex-compagne de Manuel Valls.

C'est en 2018 qu'ils se sont fréquentés. Après une relation amoureuse avec un urgentiste, cette femme de 41 ans est tombée sous le charme de l'homme politique. Une relation amoureuse dévoilée en avril 2018. Leur idylle n'a pas duré longtemps puisqu'en août 2018, Manuel Valls a commencé à s'afficher avec Susana Gallardo Torrededia, qu'il a depuis épousée.

Olivia Grégoire a un sacré parcours et ne se retrouve pas secrétaire d'État par hasard. Après être sortie diplômée de Sciences-Po Paris en 2001 et avoir suivi une formation à l'ESSEC en 2002 avec un master spécialisé en marketing, elle devient directrice du développement durable pour DDB France et Saint-Gobain. Puis, en 2014, elle fonde son cabinet de conseil en stratégie et communication, spécialisé dans le suivi des PME et TPE et des sujets touchant au numérique et à la santé.

Militante au sein des Jeunes avec Madelin dans sa jeunesse, au début des années 2000, elle est chargée de mission auprès du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et collabore ensuite avec Xavier Bertrand au ministère de la Santé et des Solidarités.

C'est en 2017 qu'elle rejoint En marche et est élue députée dans la douzième circonscription de Paris. Elle devient ensuite porte-parole du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, vice-présidente de la commission des Finances, responsable du groupe de travail informel des députés LREM sur les TPE/PME et présidente de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi " Pacte ".

Heureuse de cette nouvelle nomination au sein du gouvernement de Jean Castex, Olivia Grégoire a partagé son émotion via son compte Twitter : "Fière, émue et honorée de rejoindre le gouvernement de Jean Castex au service de l'économie sociale solidaire et responsable, trois adjectifs qui ont pris tout leur sens à l'aune de la crise que nous vivons actuellement, et des solutions qu'il faut maintenant engager sans délai." Qui sait, Manuel Valls l'a peut-être félicitée.