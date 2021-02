Olivier Véran musclé et vacciné : les internautes charmés par son physique...

Une seringue, des muscles et un téton caché. Voilà comment on pourrait brièvement résumer la vaccination médiatisée d'Olivier Véran. Le lundi 8 février 2021, le ministre de la Santé a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une première dose du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Bien qu'il soit âgé de seulement 40 ans, le ministre a pu recevoir sa dose en sa qualité de neurologue hospitalier, profession qu'il n'exerce plus.

Pour recevoir sa première dose du vaccin, Olivier Véran n'a pas hésité à donner de sa personne. Après un Jean-Michel Blanquer tout feu tout flamme pour une séance de sport avec des élèves, le ministre de la Santé a lui aussi suscité de nombreux commentaires - bien plus positifs - en enlevant sa chemise blanche. Voulant cacher son torse avec le vêtement, Olivier Véran a laissé échapper un téton quelques secondes, dévoilant au passage ses muscles bien plus développés qu'on ne pourrait le penser. Beaucoup ont ainsi souligné la musculature du ministre, dont l'origine n'est pas si mystérieuse.