Olivier Véran vacciné contre la Covid -19 et entre de bonnes mains : "Vous avez été formidable"

Voir Olivier Véran faire tomber la chemise et la cravate est exceptionnel et sa vaccination contre la Covid-19 le semblait tout autant, avec un effet de surprise en plus. Lundi 8 février 2021, alors qu'il est en visite au centre de vaccination du centre hospitalier de Melun (Seine-et-Marne), le ministre de la Santé de 40 ans s'est installé dans le box 5 pour recevoir sa première dose de vaccin Astra Zeneca.

"Je n'ai rien senti, vous avez été formidable", a déclaré Olivier Véran à l'infirmière qui a procédé à l'injection, prenant le temps d'échanger avec elle. Le vaccin Astra Zeneca, homologué la semaine dernière par les autorités sanitaires françaises, doit servir notamment à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans comme Olivier Véran, neurologue de formation. "A partir de maintenant, il va falloir que ça dépote", a-t-il estimé, espérant pouvoir "dans les 15 jours vacciner l'ensemble des soignants, pompiers et aides à domicile".

"J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner, dans leurs hôpitaux, les centres de ville, toutes les structures à leur disposition, pour pouvoir se protéger au plus vite", a déclaré un peu plus tard le ministre de la Santé devant la presse.