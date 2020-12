Coralie Dubost menacée de mort : la compagne d'Olivier Véran forcée de déménager

Auprès de France Bleu, le mardi 22 décembre 2020, la députée Coralie Dubost a livré des confidences très personnelles. L'ancienne juriste de 37 ans explique que depuis qu'elle a été élue députée de l'Hérault en juin 2017, "tout, absolument tout" a changé dans sa vie.

"Le rythme de vie, la façon de travailler, la façon de voir ses amis, ses parents, de construire sa vie privée, même la façon de faire ses courses, ça a absolument tout changé dans ma vie (...) Et finalement, le peu de temps que vous avez pour vous occuper de votre vie privée, c'est un peu le dimanche après-midi. La plupart des magasins sont fermés. Donc, pour faire vos courses, c'est plus compliqué. Donc, il y a toute une organisation de vie qui va autour", a détaillé Coralie Dubost, qui fait désormais très attention à sa sécurité.

Députée très médiatique, Coralie Dubost est également connue pour être la compagne d'Olivier Véran. Une condition qui lui vaut une recrudescence de "menaces de mort" et l'a même obligée à déménager. "Je reçois de plus en plus de menaces écrites. Ça, c'est curieux. J'ai déposé plainte les premières fois et ensuite, j'ai tort parce que j'ai arrêté de déposer plainte (...) J'ai dû déménager parce que j'avais été menacée à mon appartement en début de mandat. Et j'ai fait attention, chose que je n'aurais jamais faite, à prendre une résidence sécurisée. Ce sont des détails qui ne m'auraient pas traversé l'esprit", a-t-elle expliqué à France Bleu.

Tout en évoquant brièvement Olivier Véran - rencontré dans les couloirs de l'Assemblée nationale -, elle raconte comment elle s'est parfaitement épanouie sans devenir mère. "Pour ma part, c'est pas un choix. Ça n'a pas été un choix de carrière du tout. C'est le hasard de la vie, des rencontres, des moments et des choses personnelles. Mais je ne fais pas partie de ceux qui évaluent la capacité maternelle d'une femme au fait qu'elle ait fondé une carrière avant et après, pendant", a poursuivi Coralie Dubost.

Après une année 2020 assurément chargée en stress, la députée ne souhaite qu'un peu de "répit, un peu de repos" pour les fêtes : "Avec les êtres chers. L'essentiel, c'est ce qui va se passer à table autour du repas. Ce moment convivial à la française, je crois que c'est un art de vivre."