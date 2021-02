Jean-Michel Blanquer : En pleine séance de sport, il a donné de sa personne

"30 minutes d'activité physique par jour ! C'est une réalité dans 800 écoles primaires de France et nous l'étendrons dans chaque école qui le souhaitera. Pour la bonne santé de nos élèves et leur épanouissement", a plaidé Jean-Michel Blanquer dans un tweet publié mardi matin.

Si on pourrait croire que cette demi-heure de sport soit devenue obligatoire en temps de Covid-19, c'est par engagement avec "Paris 2024" que les élèves sont désormais invités à pratiquer plus de sport. Ainsi, chaque enfant devra faire "au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne, complémentaires des enseignements d'EPS, pour un objectif partagé au service de la santé et du bien-être des élèves", a poursuivi le ministre.

Côté pandémie, Jean-Michel Blanquer a annoncé ses dernière décisions. Le protocole à la cantine est ainsi renforcé. Une distanciation de 2 mètres entre groupes d'élèves est désormais requise, contre 1 mètre auparavant.

Interrogé sur le calendrier des vacances scolaires, Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'"à ce stade, il est maintenu". "Comme vous le savez sur ce sujet les choses peuvent toujours changer", a-t-il ajouté. Mais "notre objectif c'est de maintenir le rythme des enfants, cette stabilité est bonne pour eux". Le fait d'avoir maintenu les écoles ouvertes contrairement à d'autres pays voisins est "une réussite collective française", s'est-il aussi targué, jugeant que "l'école est l'élément d'optimisme pour traverser la crise".

Selon le dernier décompte publié vendredi, le ministère faisait état de 96 établissements fermés sur 61 500 (+32 par rapport à la semaine précédente) et 444 classes fermées (+73) en raison de l'épidémie.