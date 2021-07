Philippe Etchebest moqueur : il se déguise en gendarme pour contrôler les clients de son restaurant

Philippe Etchebest est en tout cas prêt à tout pour voir son activité de restaurateur reprendre. Récemment, sur RMC, le chef reconnaissait même avoir cédé à la vaccination après avoir longtemps été contre. "On a tous envie de sortir de cette crise ! C'est une évidence. Le seul moyen pour sortir de cette crise, pour pouvoir revivre en liberté et ensemble, ça va passer par le vaccin. Les experts le disent. Je ne voulais pas me faire vacciner. Quand c'est sorti, j'étais sceptique et puis, par la force des choses, je me suis fait vacciner un peu comme tout le monde. Pour ma sécurité, pour celle des autres aussi et pour pouvoir enfin vivre ensemble !"