Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit de sortie : sourires complices pour le couple pudique

Après avoir déjà présenté ce film lors du Festival de Cannes en juillet, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se sont illustrés lors du 14e Festival du Film Francophone d'Angoulême. Samedi 28 août 2021, le couple a fait une apparition remarquée dans les jardins de cet événement estival pour défendre la comédie Cette musique ne joue pour personne. Un long-métrage réalisé par monsieur et dans lequel madame donne la réplique à François Damiens, Valeria Bruni Tedeschi, Ramzy Bedia, JoeyStarr ou encore Jules Benchetrit, le fils du réalisateur.

Tout sourire, dans une ambiance décontractée, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit (tous deux âgés de 48 ans) ont volontiers pris la pose devant les photographes, non loin d'une certaine Sandrine Kiberlain, venue quant à elle promouvoir le film On est fait pour s'entendre (au cinéma le 17 novembre prochain). La comédie romantique Cette musique ne joue pour personne prend place dans une ville portuaire, où des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudainement voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Vanessa Paradis interprète Suzanne, une coiffeuse bègue déterminée à jouer le personnage de Simone de Beauvoir dans une pièce de théâtre amateur.

Interviewé par le magazine Gala en juillet dernier, Samuel Benchetrit avait confié s'être comporté différemment avec son épouse et son fils sur le plateau de tournage : "Je n'ai pas traité Jules et Vanessa sur un pied d'égalité par rapport aux autres, car ce sont eux que je préfère, et tout le monde le sait." Grâce à ce film, les spectateurs vont découvrir une Vanessa Paradis pleine d'humour : "C'est quelqu'un de vif et de joyeux. Vanessa est drôle dans la vie, parfois sans le vouloir (...), avait ajouté son mari. "Elle a beaucoup travaillé parce qu'elle avait le trac. C'est une très grande artiste." La mère de Lily-Rose et Jack Depp (22 et 19 ans) était d'ailleurs la première étonnée de voir son époux (depuis 2018) lui confier un tel rôle.

Si les participants du Festival d'Angoulême ont déjà pu découvrir Cette musique ne joue pour personne ce week-end, le spectateurs vont devoir patienter jusqu'au 29 septembre prochain pour voir cette comédie en salles obscures.