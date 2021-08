Mort de Marie Trintignant : Jules Benchetrit "lié à jamais par la peine" avec son père Samuel

Jules et Samuel Benchetrit sont liés par le deuil et la perte de Marie Trintignant. La regrettée actrice, qui serait aujourd'hui âgée de 59 ans, a laissé un énorme vide dans la vie de son conjoint le réalisateur Samuel Benchetrit et de leur fils, Jules, qui n'avait que cinq ans lorsqu'elle est décédée, le 1er août 2003.

Dans une interview accordée au magazine Gala en novembre 2019, le jeune acteur de 23 ans, que les téléspectateurs retrouveront ce soir sur France 2 dans le long-métrage Au bout des doigts de Ludovic Bernard (dans la peau d'un jeune pianiste talentueux), s'était épanché sur son enfance compliquée. Celui qui suit les traces de sa maman était notamment revenu sur son éducation et la place centrale occupée par son paternel, Samuel Benchetrit. "Mon père m'a élevé seul, il était très jeune, c'était un peu le bordel. Il s'en est très bien sorti, mais les gens ne savent pas ce qu'ont pu être nos galères".

En plus de sa passion dévorante pour le cinéma, le mari de Vanessa Paradis a légué à son fils unique son amour des belles choses, comme les vêtements. "C'est lui qui m'a appris à me tenir bien et à m'habiller pour faire bonne impression. L'éducation, c'est essentiel pour lui", avait conclu le jeune Jules, qui avouait ne pas se trouver moche, "mais pas sublimissime non plus". En pleine promotion pour le film La nuit avec ma femme, Samuel Benchetrit confessait à la presse que son fils et lui étaient "lié(s) à jamais par la peine comme deux pauvres mecs avec un tel fait divers sur le dos".

Retrouvez Jules Benchetrit dans le film Au bout des doigts sur France 2. Au casting de ce long-métrage sorti en 2018, on retrouve également Lambert Wilson, Karidja Touré et Kristin Scott Thomas.