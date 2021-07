Cannes 2021 : Valérie Lemercier dans une robe scintillante et dorée, elle étonne la foule

Patience est la mère de toutes les vertus mais il aura fallu attendre longtemps, très longtemps, pour que le film Aline rejoigne les salles obscures. Le mardi 13 juillet 2021, le biopic franco-québécois inspiré de la vie de Céline Dion est enfin présenté hors compétition lors du Festival International du film de Cannes. Une aubaine pour Valérie Lemercier qui a vu son projet reporté pendant une année complète... sans qu'il ne puisse prétendre au moindre prix, à cause des avant-premières qui ont déjà eu lieu entre deux confinements.

Je n'ai jamais inclus la famille dans ce genre d'événements

C'est jour de fête pour Valérie Lemercier qui s'est rendue en Côte d'Azur, bien entourée, pour monter les marches du Palais des Festival. Elle qui a foulé le red carpet pour la première fois en 1993 pour Les Visiteurs le fait cette fois-ci en musique, sur le titre Treat Her Like A Lady - interprété par Victoria Sio, qui chante pour elle dans Aline. "Je serai accompagnée de quatre acteurs québécois : ma soeur, ma mère, mon père et mon mari... enfin, ceux d'Aline. Et toutes mes (vraies) soeur, les trois, expliquait-elle en amont au journal Le Parisien. Je suis trop heureuse qu'elles soient là, je n'ai jamais inclus la famille dans ce genre d'événements. Il y aura aussi une nièce et tous mes chefs de poste (costumière, chef déco, monteur...)" Pour l'heure, aucun membre de son clan n'a, pourtant, foulé le red carpet.

Il faudra encore compter sur plusieurs tours de cadran avant de voir Aline. Le film sortira le 10 novembre 2021 en France et le 27 au Québec. Valérie Lemercier n'obtiendra peut-être pas de palme pour sa performance outre-Atlantique mais elle est ravie d'enfin livrer ce biopic au public. "Je suis super contente, avoue-t-elle. On n'est pas en compétition, on n'est là que pour la joie. Et puis, j'ai toujours eu l'impression que Cannes, ce n'était pas pour moi. Je n'y ai eu aucun film, à part Adieu Berthe, de Bruno Podalydès, à la Quinzaine des réalisateurs en 2012. On n'avait pas monté les marches, on avait une petite jupe droite, et puis voilà." Il était temps, aujourd'hui, de sortir les grandes robes. Une longue étole dorée, tant qu'à faire...