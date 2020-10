Valérie Lemercier : Son touchant (et triste) point commun avec Céline Dion

Serait-ce le film français qui fera revenir les spectateurs dans les salles de cinéma, lesquelles sont largement boudées en cette période de crise sanitaire ? Avec Aline, Valérie Lemercier s'est attaquée à une chanteuse adorée des Français : Céline Dion. Elle incarne la star dans une fiction qui s'offre déjà un bel écho sur la Toile. Entre les deux femmes, qui ne se sont pas encore rencontrées, existe un point commun très touchant.

Interrogée sur son film Aline par Nice-Matin, Valérie Lemercier a révélé ce qui la fait se sentir proche de Céline Dion : "Mes grands-parents et mes parents étaient agriculteurs. On jouait tous de la musique ! On disait que j'étais une petite fille pas jolie, c'est pour cela que les reproches qui ont pu être faits à Céline sur son physique, ça m'a parlé", a-t-elle confié. Il est vrai que la chanteuse, née dans une famille où la musique avait beaucoup de place, n'était pas à l'aise avec son physique étant petite, ayant de gros problèmes de dents et des cheveux pas très disciplinés... "Déjà très jeune je n'avais pas confiance en moi. Je ne me trouvais pas jolie. J'avais des problèmes avec mes dents et j'étais très maigre", avait-elle confié à 50 mn Inside en avril 2019, lorsque L'Oréal dévoilait l'avoir choisie pour égérie.

Valérie Lemercier, qui incarne Céline Dion, alias Aline Dieu, de ses 5 ans à l'âge adulte, a aussi fait un autre parallèle sur ce qui la rapproche de l'interprète de Courage et Imperfections. "Même si c'est à petite échelle, j'ai passé trente ans sur scène, en tournée, devant des miroirs. Je sais ce que c'est de passer plus de temps avec son maquilleur qu'avec ses proches, c'est spécial", a-t-elle ajouté. Une déclaration qui fait sourire puisque, privée de scène à cause de la pandémie de coronavirus qui repousse la reprise de son Courage World Tour, Céline Dion profite de son inattendu temps libre pour se détendre au Québec. La chanteuse est ainsi apparue plusieurs fois au naturel, profitant de la nature avec ses enfants.