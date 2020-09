Céline Dion : Intriguée par Aline, le film de Valérie Lemercier, elle réagit

On avait cru à un délire lancé comme ça au micro. Mais, non, finalement, c'est bel et bien un projet réel : Valérie Lemercier sera Céline Dion dans un biopic attendu en novembre. La star, qui a dévoilé quelques images et l'affiche de son film intitulé Aline, a piqué la curiosité de la diva.

Alors qu'un projet autour de la vie de Céline Dion est en cours, avec son neveu aux manettes, un autre biopic promet de faire du bruit : celui porté par Valérie Lemercier. Mais que pense la chanteuse de cet autre film ? "Pourquoi Aline Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?", a ainsi réagi la star en découvrant le nom de son double de fiction, en interview avec Le Parisien. Et d'ajouter : "J'en ai entendu parler, mais pas par elle. Je ne l'ai pas rencontrée. Mais j'ai hâte de voir. J'espère que ce sera super beau." Des propos qui viennent confirmer ceux tenus par Valérie Lemercier sur le plateau de Quotidien. "C'est premier degré. Je l'adore. Je ne me moque pas d'elle. (...) Je sais qu'elle veut voir le film, elle a dit : 'J'espère que ce sera beau'... J'espère qu'il est à la hauteur de ses attentes", avait-elle confié.

Le film, produit par Gaumont pour un budget confortable de 20 millions d'euros, aurait été approuvé par l'équipe de Céline Dion et de la maison de disques Sony Music. D'ailleurs, interrogée par Gala, sa collaboratrice Valérie Michelin a confirmé que l'interprète de My Heart Will Go on avait donné son accord en lâchant un sobre "bien sûr, allez-y" !

Valérie Lemercier a dévoilé auprès de RTL l'origine de son film. "Cela vient des obsèques de René. Je sais qu'il y a des millions de gens qui regardaient ça. Ses premiers pas seule m'ont bouleversée parce que le film, c'est une histoire d'amour surtout. Donc je me suis attachée à tout voir, tout lire, surtout tout lire", a-t-elle expliqué. Nul doute que les spectateurs seront au rendez-vous.