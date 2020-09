Valérie Lemercier fait sensation en Céline Dion pour Aline !

En 2017, Valérie Lemercier affirmait vouloir faire un film autour de la chanteuse Céline Dion, souhaitant l'incarner sur une grande partie de sa vie. On croyait alors à un délire de la part de la fantasque actrice et réalisatrice. Puis les choses sont devenues sérieuses ! Le projet, intitulé Aline, sortira le 18 novembre 2020 et commence à se dévoiler.

Sur le plateau de l'émission Quotidien (TMC), le 31 août, Valérie Lemercier est ainsi venue défendre son nouveau film décrit comme "une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion". La star de 56 ans en a profité pour dévoiler de premières images qui ont bluffé les téléspectateurs, le hashtag Aline ayant rapidement pris sa place en bonne position sur Twitter où l'on pouvait lire des centaines de messages. "J'ai essayé de l'incarner, d'incarner son body, ses gestes qui sont très particuliers, sa façon de bouger les mains, son dynamisme. (...) C'est une bête de scène", a-t-elle ainsi expliqué alors que l'on voyait défiler des images d'elle la représentant dans quelques-unes des tenues les plus marquantes de Céline Dion comme lors de son passage aux Oscars pour défendre My Heart Will Go on, chanson phare de Titanic, ou encore en robe lamée or entourée de ses danseurs à Las Vegas sur la scène du Colosseum du Caesars Palace lors de sa première résidence permanente.

À l'occasion du lancement de ce plan promo pour Aline, on a aussi pu découvrir sur les réseaux sociaux l'affiche du film. Là encore, les internautes semblaient conquis d'avance en découvrant Valérie Lemercier tout de blanc vêtue, micro à la main, dans une posture typique de Céline Dion.