Valérie Lemercier boudée par le Festival de Cannes : "T'es pas assez internationale"

Le Festival de Cannes bat son plein à l'heure actuelle et les comédiens se bousculent sur le tapis rouge. Si Mélanie Thierry a fait sensation hier, c'est au tour de Valérie Lemercier d'entrer en piste en ce mardi 13 juillet. La compagne de Mathias Kiss présente Aline, un film inspiré par la vie de la chanteuse canadienne Céline Dion. Une projection très attendue par les fans de la star québécoise et qui ravit l'actrice de 57 ans, particulièrement enchantée de le présenter à Cannes, même si elle entretient un rapport très particulier avec le Festival. "Je suis super contente ! On n'est pas en compétition, on n'est là que pour la joie. Et puis, j'ai toujours eu l'impression que Cannes, ce n'était pas pour moi", explique-t-elle en interview pour Le Parisien le 12 juillet dernier.

J'ai souvent réclamé d'être maîtresse de cérémonie : j'adorerais ça, après les César

Un Festival de Cannes que celle qui n'a pas eu d'enfants aurait adoré présenter. Malheureusement, la réponse fut catégorique pour elle. "J'ai souvent réclamé d'être maîtresse de cérémonie : j'adorerais ça, après les César. Mais on m'a dit 'Non, c'est pas possible : t'es pas assez internationale'", raconte-t-elle aujourd'hui.

Après plusieurs films non sélectionnés, Valérie Lemercier a finalement eu l'honneur de présenter Aline cette année, même hors compétition, et cela ravit particulièrement celle qui a eu du mal à trouver son René Angélil pour le film. "J'en rêvais un petit peu... Cela m'étonnerait que je refasse un jour un film qui puisse aller à Cannes !", estime-t-elle. Tellement désireuse de pouvoir aller sur la Croisette cette année, l'ex de Bertrand Burgalat avait mis toutes les chances de son côté. "Dans la scène du film où Aline pleure dans son lit, j'ai un T-shirt avec une inscription brillante 'Cannes Côte d'Azur' qu'on ne voit pas à l'écran. J'avais planté une petite graine...", dévoile l'actrice.

Son voeu finalement exaucé, Valérie Lemercier peut monter les marches avec fierté ce soir à Cannes, en attendant peut-être un jour de présenter la cérémonie, à l'image de Doria Tillier cette année.