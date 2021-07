Cannes 2021 : Mélanie Thierry dévoile sa poitrine, une déesse captivante

Mélanie Thierry a laissé apparaître sa poitrine sur le tapis rouge du Festival de Cannes, lundi 12 juillet. Sublime et glamour, l'actrice de 39 ans, était habillée d'une robe drapée signée Dior, nouée à la taille et fendue à la jambe, lors de la montée des marches du nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch.

Aux bras du réalisateur Romain Cogitore et de l'acteur Eric Caravaca, qui fait partie de la distribution de Tout s'est bien passé de François Ozon, film en compétition cette année, la compagne du chanteur Raphaël irradiait. Sa toilette qui faisait d'elle une déesse était transparente sur le haut du corps. Une nouvelle apparition très sensuelles à ce Festival de Cannes où les tenues sexy s'enchaînent. Les décolletés sont vertigineux et certaines robes transparentes font sensation..

Mélanie Thierry, présidente du jury Caméra d'Or de cette 74e édition du Festival de Cannes, a défilé avec un parterre de célébrités, venues assister à la projection du très attendu The French Dispatch, qui a été dévoilé au public avec un an de retard, à cause de la pandémie. D'autres célébrités ont également fait le déplacement à l'instar de Doria Tillier, maîtresse de la cérémonie d'ouverture, sublime en robe noire scintillante, l'artiste Julian Perretta, venue avec sa fiancée Kambree Dalton, Spike Lee, président du jury et sa femme Tonya Lewis Lee, Kiera Chaplin, la petite-fille de Charlie Chaplin, Dylan Penn, la fille de Sean Penn et de Robin Wright, le footballeur Marcelo Viera, très amoureux de sa femme Clarisse Alves...

Sans oublier, bien sûr, le cast du film à l'honneur : Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Lyna Khoudri, -repérée il y a trois ans dans le film Papicha, présenté à Cannes -, Adrien Brody, qui était accompagné de sa compagne Georgina Chapman, Owen Wilson, Bill Murray, Mathieu Amalric, Alexandre Desplat, Stephen Park, Hippolyte Girardot et le jeune Timothée Chamalet, qui a fait son baptême du feu ! Toute l'équipe du film était présente sauf l'actrice Léa Seydoux, atteinte de la Covid-19.