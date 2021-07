Mélanie Thierry au naturel : l'actrice sublime et lumineuse à Cannes

Après une édition annulée et de belles remises en question, le Festival de Cannes évolue. La 74e édition de cette quinzaine de cinéma a été repensée, afin de proposer une édition 2021 plus écolo et plus inclusive. En plus de voir un réalisateur noir aussi talentueux que Spike Lee président du jury principal, les organisateurs ont pensé à Mélanie Thierry pour la présidence du jury de la Caméra d'or.

C'est donc avec un sourire radieux et presque sans aucun maquillage que l'actrice s'est présentée, non loin du Palais des festivals, pour une joyeuse conférence de presse. Tout simplement parfaite dans un ensemble veston et pantalon marron aux tons chauds, l'actrice de 39 ans était radieuse et lumineuse sous le soleil de la Côte d'Azur.

Créé en 1978, le prix de la Caméra d'or récompense chaque année les nouveaux talents de la réalisation et les jeunes artistes qui feront le cinéma de demain. De nombreuses personnalités aujourd'hui reconnues comme Houda Benyamina (Divines), Miranda July (Me and You and Everyone we know) ou encore Lukas Dhont (Girl) ont déjà reçu une Caméra d'or. Mélanie Thierry et ses cinq jurés auront donc la lourde responsabilité de déterminer qui des cinéastes présentant leur premier film en compétition obtiendra le fameux prix.

En plus de présider ce jury, Mélanie Thierry défend également ses talents de comédienne. Elle est à l'affiche du long-métrage Tralala d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu, qui sera présenté aux Séances de minuit le mardi 13 juillet 2021. Quelques heures plus tôt - et dans une toute autre ambiance -, le film Aline de Valérie Lemercier, qui retrace la vie de Céline Dion, sera projeté.